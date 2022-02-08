بـ “خاتم خطوبة وفيديو في منزله”.. جليلة المغربية تُثير التكهنات بإرتباطها رسميًا بتامر حسني – وهكذا علّقت على الأمر!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 فبراير 2022 03:54 مساءً - أثارت الفنانة جليلة المغربية موجة واسعة من التكهنات حول ارتباطها رسميًا بالمطرب المصري تامر حسني. حيث نشرت عبر ”ستوري” حسابها بموقع تبادل الصور “إنستجرام فيديو ظهرت فيه في مكان بنفس ديكور لمنزل تامر حسنـي ظهر فيه الأخير في فيديوهات وصور سابقة.

كما شاركت جليلة مقطع فيديو استعرضت فيه خاتم خطبتها المصنوع من الألماس وما لفت انتباه المتابعين، أنها وضعت على الفيديو أغنية “عمرى ابتدى” للفنان تامر حسنـي، معلنة بذلك خبر خطوبتها دون أن تكشف هوية العريس .

وبرغم أن جليلة لم تكشف عن شريكها رسميًا والذي قدم لها الخاتم الماسي الذي يقدر ثمنه 12 ألف دولار بحسب ما صرحت خلال لقائها الاخير مع ET بالعربي، إلا أن العديد من الشواهد التي ربط بينها الجمهور توضح أنها ارتبطت رسميًا بتامر حسنـي.

يُذكر أن علاقة ارتباط تجمع جليلة المغربيـة بتامر حسنـي انتشرت في وقت سابق وربط بعض المتابعين انفصال تامر حسنـي في عام 2020 لفترة وجيزة عن زوجته بسمة بوسيل وارتباطه بعلاقته السرية مع جليلة.

وأظهر هذا الفيديو التى شاركته جليلة وتم تداوله على شبكات التواصل الإجتماعي، تواجد جليلة في مكتب تامر حسنـي. كما نشر روّاد “السوشيال ميديا” مقطعين مصوّرين ومركّبين في إطار واحد، يوّثق ظهور جليلة في أوقات مختلفة في مكتب الأخير.

جليلة تكشف حقيقة عودتها لـ تامر حسنى

هذا وقد حلّت جليلة ضيفة على برنامج ET بالعربي وعند سؤالها عن حقيقة عودتها للفنان تامر حسنـي لم تنفى او تؤكد حقيقة الأمر، وكشفت جليلة عن سعر خاتمها وعن موعد خطوبتها والمقرر أقامتها بعد عيد الفطر المقبل.

جليلة تهاجم بسمة بوسيل

وكانت جليلة قد هاجمت بوسيل -في تصريحات سابقة- بعدما اتهمتها بمحاولة أخذ حسني منها، بالقول: “رح أرد على واحدة للتو والدة ما عندها شغل ولا عاملة، ولكن هرد عليها بالمغربية… أولاً كلنا عارفين أنتي شو ومنين جاية، يعني من الحمارة للطيارة، ما تلعبي دور البنت الراقية لأن كلنا عارفين أنتي شنو، واجهيني وهاجميني إذا كنتي جريئة وقوية بس أنتي جبانة لاعبة دور البنت الراقية قدام الجمهور”.

وأضافت: “مايكل جاكسون شدي راجلك… اتشطري على راجلك لأن عمره ما هيتشدلك، وعندي مسجات لقبل يومين، وما تخلهنش نجرحك أكثر ما أنتي مجروحة”.

حفل تامر حسني في فورميلا الرياض

من ناحية أخرى، شارك النجم تامر حسني، كواليس حفلة بمدينة الرياض بالسعودية، ونشر الفنان المصري مجموعة صور من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب النجم تامر حسنـي معلقًا من خلال صوره، قائلًا: “كان لي كل الشرف أن أحيي حفل فورمولا إي العالمية بالمملكة السعودية مع الجماهير الحبيبة الغالية وسط أهل الرياض الكرام”.

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