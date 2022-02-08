أجمل نجمات السينما.. تزوجت 3 مرات وفؤاد المهندس سبب شهرتها.. وفقدت إبنها بعد سجنها 7 سنوات ظلمًا في قضية دعارة.. شاهد من كانت هذه الممثلة في شبابها؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 فبراير 2022 03:54 مساءً - سنوات طويلة مرت على اختفاء الفنانة إجلال زكي عن الإعلام ولكنها بقيت في ذاكرة الجمهور من خلال أدوارها في عدة أعمال وخصوصاً دور “نادية” الابنة الوسطى الجادة في المسرحية الأشهر “سك على بناتك” للأستاذ الراحل فؤاد المهندس.

ولكن ظهور حديث للفنانة المصرية إجلال زكي صدم الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التغير الكبير في شكلها، ليقوموا بتبادل الصورة التي شهدت أحدث ظهور لها وجمعتها بإحدى معجباتها بكثافة.

الفنانة إجلال زكي بدت في تلك الصورة المتداولة بزيادة وزن كبيرة وملامح تظهر تقدمها بالعمر وخصوصًا أنها كانت قد تعرضت لوعكة صحية في الآونة الأخيرة أدخلتها المشفى لتخرج بعد فترة.

أحدث ظهور للفنانة “إجلال زكي”

إنطلاقة إجلال زكي وبدايتها الفّنية

ولدت إجلال زكي أحمد في الثامن من آب/أغسطس عام 1951، وكان والدها زكي أحمد يعمل طيارًا. أكملت دراستها لتحصل على ليسانس الآداب في عام 1973، وقد بدأت مشوارها من خلال المشاركة في برنامج الأطفال “ماما سميحة” قبل ان تعمل بعدها كمذيعة، وإستطاعت إجلال زكي أن تدخل القلوب من خلال تلك البداية، لتنتقل نحو عالم التمثيل والسينما والدراما.

صورة من كواليس مسرحية “سك على بناتك”

زيجات إجلال زكي الـ3

تزوجت إجلال زكي ثلاث مرات، فكان أول أزواجها المخرج والممثل المصري ​محمد خيري​، والذي حاول الانتحار في احدى المرات لأنه كان يعاني من مشكلة في فيلم كان يشارك فيه، ولكن الممثل المصري الراحل ​أحمد زكي​ تمكن من إنقاذه، وبعد إنفصالها عنه تزوجت مجددًا من المخرج اللبناني ​يوسف شرف الدين​، ولكنها إنفصلت عنه أيضًا، وتزوجت إجلال زكي للمرة الثالثة والأخيرة من الكاتب المصري ​نادر أبو الفتوح​.

صورة تجمع بين الفنانة إجلال زكي وزوجها الفنان محمد خيري

قضية أداب دمرت مسيرتها الفنّية

في التسعينيات واجهت إجلال زكي، أزمة كبيرة دمرت مشوارها الفني حيث تم القبض عليها بتهمة ممارسة الفجور وتسهيل ​الدعارة​، لتقضي في السجن سبع سنوات كاملة، وعلى الرغم من حصول إجلال زكي على البراءة في التهمة، ورغم أن الحكم جاء بعد وقت متأخر إلا أن إجلال زكي اعترفت في أحد تصريحاتها بأنها كانت تتمنى أن تكون والدتها على قيد الحياة، حتى ترتاح وتكون سعيدة، وأوضحت إجلال زكي، في تصريحات صحفية، أن إبنها لم ينتحر بعد دخولها السجن، ولكنها أوضحت أنه توفى قبل القضية.

أعمالها

ورغم قلة أعمالها، واختفائها عن الوسط الفني لفترة طويلة، إلا أن الجمهور لا ينسى إجلال زكي، أو “نادية”، بطلة مسرحية «سُك على بناتك»، والتي قال فيها نجم المسرحية فؤاد المهندس، جملته الشهيرة: «الأدب نادية.. هو فيه زي نادية!!»، ثم حول رأيه فيما بعد قائلًا: «بلاها نادية.. خد سوسو».

إجلال زكي في مسرحية سك على بناتك

ومن أعمال إجلال زكي أيضاً “أني خائفة” و”هذا أحبه وهذا أريده” و”انتهى الحب” و”الشاطر حسن” و”ليل ورغبة” و”البوسطجي” و”التلاقي” و”الفخ” و”رجل بمعنى الكلمة” و”طيور الصيف” و”لعنة الزمن” و”هي والمستحيل” و”الفقراء اولادي” و”معروف الاسكافي” و”موعد على العشاء” و”424″ و”أشياء ضد القانون” و”الطائرة المفقودة” و”الأشقياء” و”الموج والصخر” و”ويبقى الحب” و”اليتيم” و”الفلوس والوحوش” و”الشيطان يستعد للرحيل” و”الخروج من الدائرة” و”أهل الطريق” و”تلاميذ آخر زمن” و”حضرة الظابط اخي”.

وخلال مشوارها الفني لم تحصل الفنانة إجلال زكي على البطولة المطلقة، سوى فرصتها أمام الممثل المصري محمود ياسين في فيلم “قاهر الظلام”، إلا انها ظلت تقدم الأدوار الثانية التي نجحت في تقديمها.

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