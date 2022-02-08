هند صبري تظهر بإطلالة جريئة مرتدية بدلة رقص

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 فبراير 2022 03:54 مساءً - نشرت الراقصة والفنانة ” دينا ” صورا عبر حسابها على إنستجرام من كواليس تصوير مشهد الرقص بمسلسل ” البحث عن علا ” برفقة الفنانة ” هند صبري ” .

وظهرت دينا في الصور وهي تقف بجوار هند صبري وترتديان بدلة رقص متطابقة .. وكتبت في تعليقها عليها : ” من كواليس مسلسل البحث عن علا ” .

وتابعت : ” أنا سعيدة جدا بمشاركتي في المسلسل مع أجمل ناس هند صبري، ندى موسى، محمود الليثي، والمخرج المبدع هادي الباجوري .. ألف مبروك نجاح المسلسل ” .

وكانت الفنانة دينا قد ظهرت في الحلقة الرابعة أثناء احتفال (علا) بعيد ميلادها الـ40 وكانت من ضمن أمنياتها أن ترقص بلدي .. فحضر لها أصدقائها مفاجأة بتواجد دينا في عيد الميلاد لترقص معها .

يذكر أن مسلسل البحث عن علا تم عرضه على منصة نتفليكس وشارك في بطولته : هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي وندى موسى إلى جانب عدد من ضيوف الحلقات .