الموت يفجع الفنانة ” فيفي عبده “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 فبراير 2022 03:54 مساءً - أعلن الحساب الرسمي للفنانة ” فيفي عبده ” على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة شقيقتها الكبرى ” هدى ” اليوم الثلاثاء . وجاء في نعي شقيقة فيفي عبده : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده شقيقة الفنانة فيفي عبده .. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة ” . وكانت شقيقة الفنانة فيفي عبده قد رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض ودخولها أحد المستشفيات منذ أيام إثر تدهور في حالتها الصحية .

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