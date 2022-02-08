شهد برمدا تحتفل بزفافها على نجم المنتخب السوري لكرة القدم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 فبراير 2022 03:54 مساءً - احتفلت الفنانة السورية ” شهد برمدا ” يوم السبت الماضي بزفافها على مدافع المنتخب السوري لكرة القدم ” أحمد الصالح ” بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على عقد قرانهما .

وشهد حفل الزفاف الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بسوريا حضور عدد كبير من أقارب وأصدقاء العروسين .. إلى جانب عدد من المشاهير من بينهم المخرج ” سيف السبيعي ” والفنانة ” نورا رحال ” والفنانة ” نانسي زعبلاوي ” وغيرهم بينما أحيا الحفل الفنان ” ناصيف زيتون ” .

وأعربت شهد برمدا عن سعادتها بزواجها في لقاء أجرته لبرنامج ET بالعربي أثناء حفل زفافها فقالت : ” شعورة السعادة لابد منه وشعور التوتر والخوف لأنه إنتي فايتة على حياة جديدة كليا .. قبل ما أطلع صليت وقولت يارب يعطيني القوة لأكون أد هالمسئولية ” .

وتابعت : ” هلا راح أصير مسئولة عن بيت وعيلة وهيصير عندي ولاد بإذن الله .. فكرة إنه إنتي صار عندك حياة جديدة وإنتي مسئولة عنها من الصفر .. بقول ياربي شو مخبيلي فإن شالله رب العالمين ما مخبي إلا كل الخير ” .