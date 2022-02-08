"كومبارس" وتقاضت 200 جنيها.. تفاصيل أول ظهور سينمائي للفنانة شادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

على مدار مشوار فني امتد حوالي 40 عاما، قدمت الفنانة شادية ما يزيد عن 100 فيلم سينمائي، أصبح أغلبها من علامات السينما المصرية، ومنها "زقاق المدق"، و"شيء من الخوف"، و"اللص والكلاب"، و"مراتي مدير عام"، و"معبودة الجماهير" وغيرها.

ومع احتفالنا اليوم الثلاثاء، بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية الـ91، إذ أنها ولدت في مثل هذا اليوم 8 فبراير عام 1931، نكشف ماذا قالت في مذكراتها التي كتبتها الناقدة الراحلة إيريس نظمي، عن ظهورها السينمائي الأول عام 1947 في فيلم بعنوان "أزهار وأشواك".

امتحان صعب لشادية

وقالت الفنانة شادية في مذكراتها: "تصادف أن كان مدرس الموسيقى صديقا للمخرج أحمد بدرخان، وبعد أن لاحظ اهتمامي الشديد بالموسيقى والغناء، وحبى المجنون للتمثيل والسينما، فاجأني ذات مرة بعد انتهاء درس الموسيقى، بقوله (سأقدمك للمخرج أحمد بدرخان.. إنه صديقي)، وكدت أطير من الفرح، أخيرا سألتقي بمخرج سينمائى، وبمن؟ أحمد بدرخان شخصيا".

وتابعت: "ولم أصدق إلا عندما وجدت نفسى جالسة أمام المخرج الكبير الذى طلب أن يستمع إلى صوتى، وملأ الخوف قلبى، إنه امتحان صعب يترتب على نتيجته مستقبل حياتى، وشجعني مدرس الموسيقى وبدأت أغنى، وكانت سعادتى لا توصف عندما رأيت ابتسامة الرضا والإعجاب على وجه المخرج أحمد بدرخان، الذى قال (إنها تصلح ممثلة ومطربة)، هذه هى الجملة التى كنت انتظرها، أخيرا.. يتحقق الحلم الذي تصورته صعبا ومستحيلا".

أول عقد فني لشادية

وأضافت الفنانة شادية: "وقعت أول عقد فني في حياتي وعمري خمسة عشر عاما، وكان العقد يقضي بأن أحصل على مائتي جنيه، وفي أول كل شهر كنت أحصل على 20 جنيها من المبلغ المتفق عليه".

وتابعت: "ظهرت في لقطة واحدة على الشاشة في فيلم اسمه (أزهار وأشواك) الذي أخرجه حسين حلمي المهندس، مثلت دور كومبارس، وكانت معي هند رستم أيضا التى ظهرت مثلي في دور كومبارس، أما بطلة الفيلم سناء سميح، لم أكن قد قرأت القصة ولا السيناريو، وظننت أني سأكون من بين أبطال الفيلم".

شادية تحدثت عن حضورها العرض الأول للفيلم، وقالت: "في يوم الافتتاح ذهبت مع هند رستم وجلسنا معا في (اللوج).. وجاءت سناء سميح، ورفضت أن تجلس معنا نحن الكومبارس، وفضلت أن تجلس في لوج آخر بعيدا عنا، وشعرت بالإهانة الشديدة، وبكيت.. لكن هند رستم قالت لي (ماتزعليش بكره تبقي أحسن منها)".

صدمة وضحك

وأضافت: "وبدأ الفيلم، وجدت نفسي لا أظهر إلا في لقطة واحدة، تصورني وأنا أتظاهر بالغناء وأفتح وأغلق فمي وكأنني أغني، بينما صوت مطربة أخرى غيري هو الذي نسمعه وهي تغني باللغة العربية الفصحى، وكان منظرا مضحكا - فكيف تغني هذه الفتاة الصغيرة التي هي أنا بهذا الصوت العريض الذي هو صوت المطربة الأخرى؟ إن صوتها العريض غريب على شكلي وجسمي وعمري الصغير".

وتابعت: "ضجت السينما كلها بالضحك.. وسمعت أبي يقول هامسا لي في الظلام: يالا نخرج قبل ما الجمهور يضربك".

فيلم "أزهار وأشواك" عُرض عام 1947، وشارك في بطولته مديحة يسري، وعماد حمدي، وسناء سميح، ويحيى شاهين، وحسن فايق وغيرهم.