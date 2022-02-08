وسام المدني يبدأ تصوير "بيت الشدة" بمدينة الإنتاج الإعلامي الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تستعد النجمة وفاء عامر وأبطال مسلسل "بيت الشدة"، لبدء تصوير أولى مشاهد العمل، مطلع الأسبوع المقبل، داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال وسام المدني مخرج مسلسل"بيت الشدة"، في بيان له، اليوم، إنه انتهى من جميع عمليات المعاينات الخاصة بالديكورات واللوكيشن والتجهيزات الخاصة لانطلاق التصوير، مؤكدا أن أولى مراحل تصويره تشهد تواجد عدد كبير من نجوم العمل.

مسلسل "بيت الشدة" يشارك في بطولته النجوم: وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، محمد مهران، محسن منصور، لبنى ونس، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني.

ومن المقرر أن يشارك مسلسل "بيت الشدة"، في موسم مسلسلات رمضان 2022.