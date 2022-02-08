رسائل نجوم الفن لمحمد أبو جبل.. "جاباسكي" السد المنيع وشرّف الزملكاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حلّ حارس المنتخب المصري ونادي الزمالك محمد أبو جبل "جاباسكي"، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، مساء الاثنين.

وخلال اللقاء، تلقى "أبو جبل - جاباسكي" عدة مداخلات هاتفية من نجوم الفن، حرصوا خلالها على الإشادة بأدائه في كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي حصلت مصر فيها على المركز الثاني بعد الخسارة في النهائي أمام السنغال بنتيجة (2 - 4) بركلات الترجيح.

وإليك رسائل نجوم الفن إلى "أبو جبل - جاباسكي" خلال حواره مع عمرو أديب:

أنغام

الفنانة أنغام قالت إنها شاهدت أداء قوي وروح عالية من لاعبي منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية، حيث كانوا قدوة لأولادها ولكل شباب مصر، ووجهت رسالة إلى محمد أبو جبل، قائلة: "تعبكم ما راحش ولا حاجة وأنتم كبار في عينينا وكبرتونا وأسعدتونا.. أحيانا الإنسان بيحصل على نصيب من اسمه، زيي كده"، وأشادت بأداءه في بطولة الأمم الأفريقية، ودعت الله أن يحفظه، ونصحته بعدم التحامل على نفسه في الإصابات، للحفاظ على نفسه، وأشادت بمستوى حراس المرمى في منتخب مصر، مؤكدة أن عصام الحضري جاء من بعده محمد الشناوي ثم محمد أبو جبل وهو ما يدل أن هذا المركز بمنتخب مصر في أمان، ومنحت أبو جبل لقب "السد المنيع"، كما حصل مدربه عصام الحضري على لقب "السد العالي"، متمنية الشفاء العاجل للشناوي.

حسن الرداد

الفنان حسن الرداد قال إن تألق محمد أبو جبل، في بطولة كأس أمم أفريقيا، أحد المكاسب الكبيرة، قائلا: "أحيي أبو جبل الذي دخل قلوبنا وأخذ احترام العالم كله، وكان أحسن حارس مرمى في البطولة، ودموعه كانت غالية على المصريين.. رُب ضارة نافعة، وأتمنى الشفاء للشناوي، لكن تألق كابتن أبو جبل بهذه الصورة في البطولة مكسب كبير لمنتخب مصر، وأنقذ مرماه من فرص مؤكدة.. شعرت بالحزن مثل أي مصري بعد المباراة، وإن شاء الله ربنا يعوضنا بالأحسن ونتأهل لكأس العالم على حساب السنغال".

أحمد صلاح حسني

الفنان أحمد صلاح حسني قال إن محمد أبو جبل، استطاع خلال مشاركته في البطولة، إثبات مكانته كأحد أفضل الحراس في أفريقيا والعالم، مضيفا: "أبو جبل يسبب مشاكل كثيرة لأي رأس حربة، وصعب تسجيل أهداف فيه، وأقول ذلك بعد متابعتي لمستواه العالمي في البطولة وليس لأنه ابن بلدي وأحبه، كل المصريين تابعوه أثناء تسلمه جائزة أحسن حارس في المباراة، وهو يستحق جائزة أحسن حارس في أفريقيا، وأنا أعرف من ممارستي كرة القدم صعوبة الجلوس في الاحتياط ثم تقديم أداء مبهر، وهذا يحتاج لتركيز وثبات انفعالي خصوصا في مركزه، أبو جبل شالنا 3 ماتشات بالوقت الإضافي، وكان مستعد يموت نفسه في الملعب، وكلنا فاكرين شكله لما قال مش هطلع من الماتش".

عمر كمال

المطرب عمر كمال أجرى مداخلة مع البرنامج أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية في جولة فنية، مضيفا: "هنا في 14 ساعة فرق توقيت وأنا صاحي مخصوص عشان أتفرج على جبل مصر اللي شرّف الزملكاوية ورفع راسنا فوق"، وردا على سؤال "كيف تفاعلت الجالية المصرية والجاليات العربية مع نتيجة نهائي الأمم الأفريقية؟"، أجاب: "تفاعلنا مع المباراة مثل كل الناس، ولا يوجد شعور بالحزن، والمنتخب كسب احترامنا وأدى ما عليه للنهاية".

شيماء سيف

الفنانة شيماء سيف قالت إن بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة أثبتت قوة منتخبنا الوطني لكرة القدم بصرف النظر عن النتيجة، مضيفة: "تابعت كل مباريات المنتخب في البطولة، وتمنيت تحقق دعوات كل الناس لهم، المكسب والخسارة شيء من عند ربنا، لكن شرفونا واكتشفنا قوة منتخبنا، وكلهم استماتوا لإسعادنا، جاباسكي القمر ورجالة منتخب شرفونا وموتوا نفسهم في الملعب، وأثناء متابعة المبارة النهائية كسرت 3 كراسي، والراجل في الكافيه حاسبني جامد، وقاللي متفقناش على كده يا فنانة".

وحصد منتخب مصر فضية كأس الأمم الأفريقية، عقب الهزيمة أمام السنغال في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالي، المقرر لها 24 و29 مارس المقبل، في الجولة الأخيرة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.