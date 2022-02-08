داوود عبد السيد: السينما فن الطبقة الوسطى.. والجمهور عليه الفصل بين الممثل والشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد المخرج الكبير داوود عبد السيد، أن أزمة السينما في مصر محصلة للعديد من الأمور أهمها أن السينما هي فن الطبقة الوسطى، موضحا أن الطبقة الوسطى الآن لديها الكثير من المشاغل والهموم الاقتصادية التي تنعكس على الشاشة، وهذا هو الوضع الطبيعي الآن.

وأضاف عبد السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع خيري رمضان وكريمة عوض على قناة "القاهرة والناس"، أنه حينما يتم استبعاد فئة كبيرة من الطبقة الوسطى من السينما تحدث أزمة، متابعا: "مفيش حد من الطبقة الوسطى العادية يقدر تروح السينما بأسعارها حاليا وأماكن عرضها ودي الأزمة الأهم".

وأشار عبد السيد، إلى أن الرقابة الفنية على السينما من أبرز الأزمات الحالية، ؤ، مستكملا: "الجمهور لازم ميعملش خلط بين الممثل والشخصية اللي بيمثلها، ولازم نبقى أرحب في فهم الآراء والاتجاهات".

وأعلن المخرج داوود عبدالسيد، في مطلع يناير الماضي، اعتزال الإخراج بشكل نهائي، وكان آخر أفلامه "قدرات غير عادية" في 2015.