محمد التاجي: أرفض عمل بناتي في مجال الفن لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان محمد التاجي، إنه حفيد الفنان الكبير الراحل عبد الوارث عسر من ناحية الأم، لافتا إلى أنه لم يساعده مطلقا على دخول مجال الفن، موضحا: "قالي مليش دعوة بيك وعايز تمثل مثل بس أنا مش موافق.. وأنا بقول لأولادي دلوقتي كده".

أضاف التاجي، خلال حواره ببرنامج "تحت الشمس" عبر فضائية "الشمس"، "أنا ابني في معهد السينما قسم إخراج وعنده ميول فنية، لكن لو البنات مكنتش وافقت.. الدنيا في المجال فيها صعوبات، وأنا متحملش حد يتعامل مع بنت من بناتي بالأسلوب ده".

تابع: "عبد الوارث عسر عاش في فترة مزدهرة فنيا، وحبيت الفن بسبب احترام الناس له، الناس كانت بتحب مهنة الفن بإجلال ولكن للأسف ده انحصر".

يذكر أن آخر أعمال محمد التاجي حكاية "ويبقى الأثر" ضمن مسلسل "إلا أنا ج2" مع النجوم: نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، ورانيا منصور وغيرهم، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج وأحمد يسري.