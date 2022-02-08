هاني فوزي: الحكم على الأفلام يجب أن يكون فنيا وليس أخلاقيا.. وهذا سبب غيابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد السيناريست هاني فوزي، أن سبب غيابه بالفترة السابقة عن الساحة الفنية هو وجود صعوبات كبيرة في إيجاد الإنتاج المناسب لأفلامه، قائلا: "أنا طول الوقت بحاول أجد إنتاج وفي صعوبات كثيرة، وأنا بحب أعمل أفلام فيها متعة وعمق، وأفلامي كلها من النوع ده، عشان الناس محتاجة تطلع بمعنى معين، وده يخلي المتعة تفضل معاهم فترة طويلة".

وكشف فوزي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع خيري رمضان وكريمة عوض على قناة "القاهرة والناس"، أن لديه 10 سيناريوهات لأعمال فنية لم تخرج للنور، تتنوع ما بين أفلام كوميدية وغيرها، مؤكدا أن لها قيمة فنية، لافتا إلى أنه يعتقد أن فيلم "بحب السينما" كان من الممكن إنتاجه لو نُفِّذ في الفترة الحالية.

وتابع: "السينما جزء من الحياة، والسينما في مصر في أزمة، وأتمنى يحصل تغيير في طريقة التفكير في الأفلام الهادفة للربح فقط"، موضحا أن الأفلام هي تجسيد يعكس الواقع، مشيرا إلى أن الحكم على الأفلام يجب أن يكون فنيا وليس أخلاقيا.

يذكر أن آخر أفلام هاني فوزي فيلم "بالألوان الطبيعية" عام 2009.