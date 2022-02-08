نور عمرو دياب تستعد للزواج من خطيبها الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تستعد نور ابنة الفنان عمرو دياب، لزفافها على خطيبها البريطاني الجنسية كيران وودورد، وذلك بعد انتهاء ترتيبات الزفاف.

نور "وهي الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب"، نشرت عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، صورة لها، وأخرى مع خطيبها، وكتبت: "الجنة على أرضي، حاليا في حالة وضع خطط الزفاف".

نور ارتدت في الصورتين، نفس الفستان الذي كانت ترتديه، في سبتمبر الماضي، عند الكشف عن عرض الخطوبة الذي تلقته، ونشرت عبر صفحتها، صورا لها مرتدية دبلة الخطوبة.

نور عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، قامت في سبتمبر الماضي، بنشر الصور، وكتبت: "حب حياتي فاجأني بهذا العرض"، إلى جانب صورة أخرى لخطيبها وهو يركع أمامها في لقطة رومانسية وهو يقدم العرض لها ويضع في أصبعها الخاتم.

خطيب نور عمرو دياب يدعى كيران وودورد، وهو بريطاني الجنسية وغاني الأصل، ويعمل مدرب لياقة بدنية.

يذكر أن الفنان عمرو دياب، يستعد لإحياء الحفل المقام في ساحة مركز المنارة، يوم الجمعة المقبل.