55 عملا بينها 13 عرض عالمي أول.. قائمة أفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن أفلام المسابقات الخمسة التي يتضمنها المهرجان في دورته الجديدة، وهي مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية ومسابقة أفلام الطلبة، المتنافسة على جوائز الدورة الثامنة من المهرجان، والتي تقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

مسابقة الأفلام الروائية الدولية

وشملت مسابقة الأفلام الروائية الدولية 16 فيلما منها 4 أفلام عرض عالمي أول، و12 فيلما آخر ما بين عرض أفريقي ومصري أول، وشملت قائمة أفلام العرض العالمي الأولى الفيلم المصري "اليوم الأخير"، الفيلم المصري "فتوى في البوس"، الفيلم المجري "نمر"، والفيلم التونسي "سلوى"، و10 أفلام عرض أفريقي أول وتشمل الفيلم الفيلم الفرنسي "شخصية"، الفيلم الفرنسي "دورا"، الفيلم البلجيكي "سير مع ملك"، الفيلم الصيني "أونن"، الفيلم الصيني "قصة ألعاب نارية"، الفيلم الروسي "كوو كوو"، الفيلم النمساوي "حراسة كلب"، الفيلم البرازيلي "كرنفالات جميلة"، الفيلم الإسباني المكسيكي "أمي ذهبت مع البقر"، الفيلم الفرنسي الألماني "زوال"، وأخيراً فيلمين عرض مصري أول وهما الفيلم الإيطالي "منظور جديد" والفيلم الأمريكي "شعور من خلال".

مسابقة الفيلم الوثائقي

وفيما يتعلق بمسابقة الفيلم الوثائقي فقد ضمت 10 أفلام منها فيلم واحد سيكون عرض عالمي أول وهو الفيلم الروسي "بعد الطوفان"، و5 أفلام عرض أفريقي أول، الفيلم الكوري الجنوبي "إبادة كورية"، الفيلم السويسري "جناح الشهيد بحكم الأمر الواقع"، الفيلم الأمريكي "البحث عن تايلر"، الفيلم البرتغالي "تاليا"، والفيلم الهندي "كل شيء على ما يرام"، بالإضافة لـ 4 أفلام أخرى في المسابقة ستكون عرض مصري أول وتضم الفيلم اللبناني "سانجاك"، الفيلم الاسباني "دجلة: سينما ونسيان"، الفيلم الإيطالي "مدغشقر: رحلة 10 سنوات"، وأخيراً الفيلم الكويتي "سهرة مع ليلى".

مسابقة أفلام الرسوم المتحركة

وضمت قائمة مسابقة أفلام الرسوم المتحركة 12 فيلما، وجاء على رأس القائمة 4 أفلام عرض عالمي أول، وتشمل الفيلم المصري "مجرد دب"، والفيلم الماليزي "عامود القوة"، ثم الفيلم الأردني "أزرار"، وفيلم أردني أخر وهو "ذاكرة بديلة"، وأربعة أفلام أخرى ستكون عرض أفريقي أول من خلال المهرجان، وتشمل الفيلم الإيطالي "موووزارت"، والفيلم التايواني "مرسوم اتمسح واترسم"، والفيلم الكوري الجنوبي "غير منسي"، ومن هونج كونج فيلم "أعماق ليل"، أما أخر أربعة أفلام مشاركة في المسابقة فستكون عرض مصري أول، وشملت القائمة الفيلم الباكستاني "تمرير"، والفيلم الجزائري "جسر"، والفيلم الأرجنتيني "تشغيل – إيقاف"، وأخيراً الفيلم النمساوي "هناك بالضبط وقت كافي".

مسابقة الأفلام العربية

أما مسابقة الأفلام العربية فقد ضمت 9 أعمال، منها 4 أفلام عرض عالمي أول وهي الفيلم المصري "استبينا"، الفيلم الإماراتي "الوحش"، الفيلم اللبناني "جنة"، والفيلم السوري "حقيقتهم"، و5 أفلام أخرى عرض أفريقي أول وهي الفيلم المصري "احترس من الوحش"، الفيلم التونسي "كورنتي"، الفيلم السعودي "لاهث"، الفيلم السوري "سارة"، والفيلم البحريني "سلام".

مسابقة أفلام الطلبة

وأخيراً مسابقة أفلام الطلبة التي ضمن 8 أفلام من معاهد وجامعات مختلفة، فيلم "دمية جنس"، "تروكاج"، "ربيع ممطر"، "أحبك أكرهك"، العين الثالثة"، "قهوة فريال"، "أجروفوبيا" و"مغالطة".

الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ومن المنتظر أن تحظى الدورة الثامنة للمهرجان والأولى له دوليا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظى بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الماضية الكثير من العروض العالمية الأولى.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا كبيرا، منطلقا من كونه نقطة لتقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.