اليوم.. عزاء المخرج جلال الشرقاوي بالحامدية الشاذلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تستقبل أسرة المخرج الكبير جلال الشرقاوي، العزاء في الراحل مساء اليوم الثلاثاء، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حسبما أعلنت نجلته الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي.

جدير بالذكر أن جلال الشرقاوي توفي صباح يوم الجمعة 4 فبراير الجاري، بعد صراع مع فيروس كورونا ومضاعفات المرض، عقب نقله إلى مستشفى العزل بعدة أيام.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل جلال الشرقاوي بعد صلاة الجمعة، وشهدت حضور عدد من نجوم الفن ومحبيه وتلاميذه، بينهم محمد رياض، ياسر جلال وأحمد شاكر عبداللطيف وغيرهم.

جلال الشرقاوي مخرج مسرحي كبير، قدّم عشرات المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا، كما شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.