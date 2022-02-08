مصر.. وفاة الشقيقة الكبرى لـ”فيفى عبده”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 41 دقيقة

توفيت اليوم الثلاثاء هدى عبده، شقيقة الفنانة المصرية فيفي عبده الكبرى، بعد دخولها المستشفى لأيام إثر صراعها مع المرض.

وعلى حسابها في “إنستغرام”، أعلنت فيفي عبده عن وفاة شقيقتها، في منشور كتبت فيه: “”إنا لله وإنا إليه راجعون..توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده شقيقة الفنانة فيفي عبده..رجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

وانهالت تعليقات الجمهور والوسط الفني بالدعاء لها بالرحمة ولفيفي بالصبر والسلوان.

وتعتبر هدى عبده الشقيقة الثانية التي تفقدها النجمة فيفي عبده، بعدما فقدت شقيقتها الأخرى سعاد في نوفمبر عام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن آخر ظهور للفنانة فيفي عبده للجمهور كان من خلال حضورها عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، بصحبة عدد كبير من نجوم الفن.

يشار إلى أن آخر أعمال فيفي عبده كان مسلسل “مملكة الغجر” مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019.