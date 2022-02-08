نوال الزغبي: “هيك بتكون التحضيرات مع عمرو مصطفى”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

نشرت النجمة نوال الزغبي عبر “إنستغرام” فيديو جديد جمعها بالملحن المصري عمرو مصطفى الذي تعاونت معه في أغنيتها الجديدة “لسه باجي على بالو” التي انتهت من تسجليها في الفترة الأخيرة.

وظهرت الزغبي مع مصطفى في الإستديو خلال زيارتها الأخيرة الى مصر في الشهرين الأخيرين. وعلّقت بالقول: “هيك بتكون التحضيرات مع عمرو مصطفى. وهي تستعدّ لتصوير “لسه باجي على بالو” على شكل فيديو “كليب”.

وتنتمي الأغنية الى نمط الأغنيات الرومانسية الهادئة والمليئة بالمشاعر. ويبدو واضحاً في الفيديو أن الزغبي “مغرمة” بها كسائر أغنياتها وأي عمل تقدّمه.