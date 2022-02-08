كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 فبراير 2022 12:57 مساءً - أعلنت الفنانة ” برلنتي عامر ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنفصالها عن الفنان ” سعد الصغير ” وذلك بعد مرور عام على زواجهما .
فكتبت برلنتي عامر في منشورها : ” بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير .. تم الانفصال بيني وبين سعد .. طلاق نهائي ” .
وعلى الجانب الآخر شنت برلنتي عامر هجوما لاذعا على زوجة سعد الصغير الأولى متهمة إياها بالتحريض على الإساءة إليها من جانب مجموعة من السيدات .
فقالت طليقة سعد الصغير عبر موقع فيس بوك : ” والله مش عارفة الست دي عايزة مني إيه .. عاملة جروب للستات بتقولهم ادخلوا اشتموها في الكومنتات وقولولها إنتي شبه مش عارفة مين ” .
وأضافت : ” طيب حضرتك شبه مين .. سابك وجه اتجوزني ليه! علشان أنا قمر وصغيرة وأحلى منك يا طنط .. طيب أنا سبتهولك ابعدي عني بقى هتموتي مني كمان بعد ما سبته ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” طلاق نهائي ” .. برلنتي عامر تعلن انفصالها عن سعد الصغير وتهاجم زوجته الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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