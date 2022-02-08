” طلاق نهائي ” .. برلنتي عامر تعلن انفصالها عن سعد الصغير وتهاجم زوجته الأولى

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 فبراير 2022 12:57 مساءً - أعلنت الفنانة ” برلنتي عامر ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنفصالها عن الفنان ” سعد الصغير ” وذلك بعد مرور عام على زواجهما .

فكتبت برلنتي عامر في منشورها : ” بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير .. تم الانفصال بيني وبين سعد .. طلاق نهائي ” .

وعلى الجانب الآخر شنت برلنتي عامر هجوما لاذعا على زوجة سعد الصغير الأولى متهمة إياها بالتحريض على الإساءة إليها من جانب مجموعة من السيدات .

فقالت طليقة سعد الصغير عبر موقع فيس بوك : ” والله مش عارفة الست دي عايزة مني إيه .. عاملة جروب للستات بتقولهم ادخلوا اشتموها في الكومنتات وقولولها إنتي شبه مش عارفة مين ” .

وأضافت : ” طيب حضرتك شبه مين .. سابك وجه اتجوزني ليه! علشان أنا قمر وصغيرة وأحلى منك يا طنط .. طيب أنا سبتهولك ابعدي عني بقى هتموتي مني كمان بعد ما سبته ” .