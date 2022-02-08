شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عروض سينما الحوش بالسعودية أبرزها " غزة مونامور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرض الفيلم الفلسطيني غزة مونامور للأخوين ناصر والفيلم الأفغاني رقصة الفتيان للمخرجة شهربانو سادات في سينما الحوش بواحة العلا في المملكة العربية السعودية، حيث سيحصل غزة مونامور على ثلاثة عروض أيام 9 و15 و18 فبراير الجاري، ضمن مجموعة الأفلام العربية المعاصرة، بينما يُعرض رقصة الفتيان يوم 24 فبرايرالجارى ضمن أسبوع السينما الأفغانية.

تسعى سينما الحوش إلى إثبات مكانتها كمركز للفنون والإرث الثقافي، وتستقبل جمهور الفن السينمائي العريق خمس ليالٍ في الأسبوع في واحة العلا لمشاهدة مجموعة متنوعة من الأفلام المحلية المستقلّة وإنتاجات السينما العالمية.

نال فيلم غزة مونامور ثلاثة ترشيحات لجائزة سيزار التي تمنحها أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية، إذ ترشح للفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي، وأفضل إخراج، وأفضل ممثلة من نصيب بطلة الفيلم هيام عباس، وفاز بـجائزة النقاد من مهرجان فرايبورغ السينمائي بسويسرا وكان غزة مونامور هو مرشح فلسطين ضمن منافسات جوائز الأوسكار عام 2021، وحصل على جائزتي أفضل ممثلة وأفضل فيلم ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية التابعة لـمركز السينما العربية، كما حصد عدة جوائز دولية خلال مسيرته ومنها جائزة أفضل ممثل لصالح بطله سليم ضو من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد جائزة اتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقات الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا السينمائي، وجائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو من مهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي.

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالاً أثرياً لـأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

فيلم غزة مونامور من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض.