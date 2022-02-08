“إية هي أسوأ حاجة في زوجك السابق حسين فهمي؟”.. هكذا وصفته لقاء سويدان وأجابت بصراحة وكشفت المستور!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 فبراير 2022 11:52 صباحاً - وصفت الفنانة لقاء سويدان طليقها الفنان حسين فهمي بأنه كان أشبه بأبيها وليس زوجها، موضحةً أنها قبلت الزواج به برغم أنه يكبرها بـ34 عامًا.

وقالت لقاء، خلال حوارها السابق في برنامج “ورا الشمس” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة قناة “الشمس”: “الناس قالت إن الزواج منه رغم فارق السن سببه الطمع”، مؤكدةً أن “الحقيقة أن اهتمامه بي قبل الزواج جعلني أشعر بجانب أبوي”.

وأضافت: “حسين فهمي كان أب هايل”، موضحةً: “حاول لفت نظري لمدة سنتين، وأنا رفضت في البداية وتخوفت من الدخول في علاقة بها قلق ومشاكل”.

وعن علاقتها بحسين فهمي خلال فترة الزواج، قالت: “أنا حبيت حسين فهمي، وخفة دمه، وحبه لي، وأنا لما بحبّ بتدلق، وكل الحواجز التي صنعتها، كانت بسبب فرق السن”.

ومن المفاجآت التي كشفتها لقاء سويدان، أن “حسين فهمي كان بيغير عليا أكثر من غيرتي عليه، لأنه رجل شرقي، وسي السيد، وحدد لي مواعيد للرجوع للبيت، وكان الخروج من غيره شبه ممنوع، حصل مرتين فقط، وكان يتضايق من خروجي بدونه، حتى لو مع صديقاتي البنات، وأنا أحب الرجل الغيور”.

صورة من عقد قران حسين فهمي ولقاء سويدان – 2007

وأشارت سويدان إلى أنهما كانا يخرجان معًا دائمًا: “احنا مكناش بنخرج من غير بعض، وهو عمره ما خرج من غيري، ولا قال لي أنا رايح أسهر مع أصحابي الرجالة، ولا أنا كنت بخرج من غيره، حتى السوبر ماركت، كنا بنروح سوا وننقي الخضار والفاكهة مع بعض، ونروح سوا كل حتة”.

يُذكر أن الفنان حسين فهمي كان قد أعلن زواجه رسميًا بلقاء سويدان عام 2007 بعد الانتهاء من مسرحية “زكي في الوزارة”، وأقيم حفل زفافهما على متن الباخرة التي يمتلكها، بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن، لكن زواجهما لم يدُمْ سوى 5 أعوام، إذ انفصلا عام 2012.

للمرة الرابعة… حسين فهمي يرفض دفع مستحقات طليقته لقاء سويدان

من ناحية أخرى، وللمرة الرابعة، رفض الفنان المصري حسين فهمي مؤخرًا سداد نفقة المتعة والنفقة لزوجته السابقة لقاء سويدان والتي تبلغ 720 ألف جنيه مصري.

وبحسب صحيفة “بوابة اليوم السابع” فإن حسين فهمي قد طالب بتقسيط المبلغ بعدما قدرته المحكمة، بحجة أنه لا يملك هذا المبلغ في الوقت التي أقرته المحكمة، لكن محامي لقاء سويدان أثبت أن الفنان المصري قام بشراء سيارة جديدة تقدر بمليون ونصف جنيه، بالإضافة إلى حصوله على أجر 6 مليون جنيه من مسلسله الأخير “وش تاني”.

يُشار إلى أن مصطفى فهمي شقيق الفنان حسين فهمي يواجه أيضًا مشاكل قانونية مع طليقته الإعلامية فاتن موسى التي كشفت أن طليقها يرفض منحها حقوقها الشرعية والقانونية.

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