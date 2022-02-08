ميزة جديدة تختبرها “تويتر”.. تثير المخاوف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستكشف شركة “تويتر” طريقة جديدة لإرسال رسائل خاصة عبر نظام iOS، ويتضمن ذلك السماح للمستخدمين بإرسال رسائل خاصة لك من خلال رابط عبر تغريداتك، وتجاوز زر الرسائل الخاصة في حسابك.

وتقول المنصة إن هذا يجعل من السهل بدء محادثة من مخططك الزمني. ولكن هذا الأمر قد يمثل مشكلة للعديد من المستخدمين.

وقالت منصة التدوين المصغرة: عندما تريد الرد مباشرة على مؤلف تغريدة، فإننا نجعل من السهل إرسال الرسائل الخاصة إليهم من مخططك الزمني لبدء محادثة. وأضافت: “تختبر الآن أيقونة الرسائل الخاصة عبر التغريدات مع بعضكم عبر iOS”.

وكما تشير المدافعة العامة إليزا أورلينز، فإن تقديم اختصار للرسائل الخاصة قد يجعل المستخدمين أكثر عرضة للمضايقات.

وقالت أورلينز: “الخطوة الإضافية المتمثلة في الاضطرار إلى الانتقال إلى حساب شخص ما من أجل إرسال رسالة خاصة إليه كانت تقلل المضايقات”.

وبدلاً من الاضطرار إلى النقر للوصول إلى حسابك للوصول إلى زر إرسال رسالة خاصة، يمكن للمستخدمين مشاركة أفكارهم من خلال رسالة خاصة دون الحاجة إلى مغادرة المخطط الزمني.

من الصعب معرفة من الذي يمكن أن يستفيد من هذه الميزة. وقد يرغب الأصدقاء المقربون بالحصول على طريقة سريعة للتواصل مع بعضهم بعضًا.

ولكن معظم الأشخاص يشعرون بالراحة عند الانتقال إلى حساب الصديق عبر المنصة لإرسال رسالة إليه، أو مجرد متابعة محادثة حالية من صندوق الرسائل.

اختبار تويتر يثير مخاوف خبراء السلامة العامة

قد يؤدي إعطاء المستخدمين اختصارًا للرسائل الخاصة لشخص ما إلى حدوث مشاكل مختلفة. وتعرف المنصة أن الرسائل الخاصة السيئة يمكن أن تكون مشكلة. وكان هذا هو السبب في طرحها ميزة في عام 2019 تقوم تلقائيًا بتصفية الرسائل الخاصة المسيئة.

وإذا خرج زر الرسائل الخاصة الجديد هذا من مرحلة الاختبار، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هناك خيار للمستخدمين لإيقاف تشغيل الميزة لأسباب تتعلق بالسلامة والخصوصية.

ولا تؤدي هذه التجربة تحديدًا إلى تغيير الإعدادات الحالية للرسائل الخاصة لأي شخص. وذلك وفقًا لما قالته شارلوت كاتانيا، المتحدثة باسم “تويتر”.

وأضافت: نحن دائمًا نستكشف طرقًا لجعل الوصول إلى الرسائل الخاصة أكثر سهولة وقيمة للأشخاص عبر المنصة. تظل الرسائل الخاصة قابلة للتحكم بشكل كامل. ويمكن لأي مستخدم إغلاق الرسائل الخاصة من خلال الإعدادات.