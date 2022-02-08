عبدالله الرويشد نجم جلسات العاذرية في الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض عن حفل غنائي للفنان عبد الله الرويشد، في منطقة العاذرية، إحدى مناطق موسم الرياض التي تحيي الفن في “جلسات العاذرية”، عبر أجواء الأصالة الشعبية السعودية، وذلك في 17 فبراير.

يُذكر أن الفنان عبد الله الرويشد قد شارك في حفلات موسم الرياض أيضاً، ضمن حفلات ليالي أوايسس، مع الفنان فهد الكبيسي، في 22 ديسمبر.

كما التقى جمهوره السعودي على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي، عبر الاحتفال بليلة رأس السنة 31 ديسمبر، والتي جمعت عدداً من التريوهات الممتعة مع الفنانين عبد المجيد عبد الله ومحمد عبده ونوال الكويتية وأنغام وأسماء المنور وأصالة وماجد المهندس وفهد الكبيسي ونبيل شعيل وأصيل أبو بكر وعلي بن محمد ووليد الشامي.