“تقليعة جديدة”.. أحمد سعد يكشف عن جنس مولوده المنتظر بهذا الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري أحمد سعد عن نوع الجنين الذي تنتظره زوجته علياء البسيوني بطريقة غير تقليدية، وصفها بعض المتابعين بـ”التقليعة الجديدة”.

وفي التفاصيل اصطحبت البسيوني زوجها لرحلة بالبالون الطائر، وطلبت منه شكشكة بالون منفوخ باللون الأسود، لينفجر وتظهر بداخله أوراق ملونة باللون “الوردي”، في إشارة إلى أن المولود القادم “بنت”.

سعد قام بنشر الفيديو عبر حسابه بموقع انستغرام وظهرت زوجته متأثرة بأعراض الحمل، وعلق على الفيديو قائلا: الحمد لله الذي رزقني ما احب بنت الحمد لله.

يذكر أن أحمد سعد وعلياء البسيوني تم عقد قرانهما بصورة مفاجئة في شهر أغسطس من العام الماضي.