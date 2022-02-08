الموت يفجع فيفي عبده بأعز الناس!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة فيفي عبده فجر اليوم الثلاثاء وفاة شقيقتها الحاجة هدى، وطلبت الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولكنها لم تعلن أية تفاصيل حول أسباب الوفاة، وموعد تشييع جثمان الفقيدة، وبدأت بالفعل في قبول العزاء من نجوم الفن عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

فيفي عبده نعت شقيقتها عبر حسابها بموقع انستغرام قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده شقيقة الفنانه فيفي عبده برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وتلقت فيفي عبده العزاء من النجوم روجينا وبشرى ولجين عمران وادوارد، ومي كساب ومحمد رجب ومحمد فؤاد وريهام حجاج وإيهاب توفيق وخالد سليم والفنانة الاستعراضية دينا ونجلاء بدر وعبير صبري ورانيا محمود ياسين.

وأكد مصدر من داخل العائلة أن الحاجة هدى هي الشقيقة الكبرى للنجمة فيفي عبده، وتعرضت مؤخرا لأزمة صحية طارئة وتم احتجازها داخل مستشفى خاص بحي المهندسين، ولفظت أنفاسها الأخيرة فجر اليوم، وسارعت فيفي بالذهاب مع العائلة للمستشفى، لبحث ترتيبات الجنازة، على أن يتم تحديد موعدها فور الحصول على تصريح الدفن.