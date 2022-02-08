دنيا سمير غانم تطالب بإنقاذ الطفل السوري فواز المختطف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مأساة وفاة الطفل المغربي ريان إثر سقوطه في بئر وبقائه أكثر من خمسة أيام في قعرها، وفشل كل محاولات الإنقاذ، نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة للطفل السوري المختطف فواز قطيفان عبر “إنستغرام”.

وعلقت دنيا على الصورة قائلة: “يارب الطف بيه حسبي الله ونِعم الوكيل… مات الطفل ريان ولكن هناك طفل حي ينتظر الإنقاذ… انقذوا فواز قطيفان”.

من ناحية أخرى، كانت دنيا قد حرصت على دعم صديقها الفنان هشام ماجد وباقي أبطال فيلم “حامل اللقب” في عرضه الأول الذي انطلق الأربعاء الماضي في دور السينما، ونشرت عبر “إنستغرام” صورة تجمعها مع هشام ماجد، وعلقت عليها قائلة: “مبروك يا أطيب وألذ شوما في العالم، ربنا يوفقك يا رب… حامل اللقب”.