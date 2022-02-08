محمد عساف يعلن ولادة طفله الأول ويسميه “ريان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم الفلسطيني محمد عساف يوم أمس الاثنين، ولادة طفله الأول “قبل عدة أيام”، كاشفا أن اسم المولود “ريان”.

وقال عساف على “تويتر”: “الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركًا على ما وهبنا، وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام… قبل عدة أيام رزقني الله بمولود أسميته (ريان) أسال الله أن ينفعنا به، ويجعله من البارين”.

وكان محمد عساف قد فاجأ جمهوره بزواجه، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء مطلع أغسطس 2020، من فتاة فلسطينية بعيدة عن الوسط الفني.

يذكر أن آخر أعمال محمد عساف الفنية، كليب أغنية “أنا العاشق” باللهجة المصرية، من كلمات هالة علي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبدالجابر. وحقق العمل أكثر من مليون مشاهدة بعد 4 أيام فقط من صدوره على موقع “يوتيوب”.