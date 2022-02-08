شكرا لقرائتكم خبر عن "يا حبيبتى يا مصر" .. شادية تروى كواليس واحدة من أهم أغانيها طيلة مشوارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الفنانة شادية واحدة من أهم الفنانات ممن تمتعن بموهبة كبيرة، مما جعل اسمها بمثابة أيقونة في عالم السينما بعدما قامت ببطولة العديد من الأعمال البارزة، التي وضعتها في صدارة أهم النجمات، كما تعتبر من القلائل ممن تمتعوا بجانب الموهبة التمثيلية بموهبة غنائية كبيرة، بسبب صوتها وتميزه بشكل كبير، ويتزامن اليوم الثلاثاء مع ذكرى ميلادها 8 من فبراير.

شادية وبعيداً عن الأغانى التي قدمتها خلال أفلامها، ارتبط اسمها بواحدة من اهم الأغنيات وهي "يا حبيبتى يا مصر" التي طالما ما يتم التغنى بها في كافة المناسبات الوطنية إلى الآن، وخلال حوار نادر لها روت فيه شادية كواليس الأغنية.

وقالت شادية، إن الأغنية جاءت بعد أربع سنوات من الغياب عن الغناء في المسارح، وأضافت: "واحنا قاعدين في كواليس الأغنية كنا بنقول يا حبيبتي يا مصر بصورة عفوية، لتأتى الكلمات تباعاً على لسان المؤلف، ثم تم الانتهاء منها بسرعة قياسية، ووقتها استقبلها الناس بصورة جميلة جداً، بالإضافة لشعوري وانا بغنيها وحاباها جداً".

ولدت شادية فى 8 فبراير عام 1931 في منطقة الحلمية الجديدة بحى عابدين، وكان والدها المهندس أحمد كمال أحد كبار مهندسي الزراعة والري ومشرفًا على أراضي الخاصة الملكية، وكانت أمها تركية الأصل.

بدأت شادية مشوارها الفنى عام 1947 عندما كان المخرج أحمد بدرخان يبحث عن وجوه جديدة فتقدمت ومثلت وغنت أمامه، فنالت إعجاب كل من كان في استوديو مصر، ولكن هذا المشروع توقف ، ثم قامت بدور صغير في فيلم أزهار وأشواك وبعده رشحها أحمد بدرخان لحلمي رفلة لتقوم بدور البطولة أمام محمد فوزي في أول فيلم من إنتاجه" العقل فى أجازة" وكان أول فيلم من بطولتها، وأول فيلم من إخراج حلمي رفلة ، وحقق الفيلم نجاحًا كبيراً مما جعل محمد فوزي يستعين بها بعد ذلك في عدة أفلام الروح والجسد، الزوجة السابعة، صاحبة الملاليم، بنات حواء.