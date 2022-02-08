وفاة شقيق الفنانة المعتزلة شمس البارودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رحل عن عالمنا محمد جميل البارودي، شقيق الفنانة شمس البارودي ونسيب الفنان الكبير حسن يوسف.

وأعلنت شمس البارودي، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وفاة شقيقها الوحيد بين 6 شقيقات، حيث كتبت: "البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون، استرد الله وديعته توفى أخي محمد تيسير جميل البارودي".

شمس البارودي من مواليد 4 أكتوبر 1945، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية لمدة عامين ونصف فقط، ثم بدأت حياتها الفنية في مطلع الستينيات، وكانت في ذلك الوقت لا تزال تستخدم اسمها الحقيقي "شمس الملوك"، لكن سرعان ما غيّرت اسم شهرتها ليكون "شمس البارودي" على اسم عائلتها.

تعددت بعد ذلك أدوارها في السينما والتي جعلت منها أيقونة من أيقونات اﻹغراء في تاريخ السينما المصرية، ومن الأفلام التي شاركت فيها: "حمام الملاطيلي، المتعة والعذاب، شارع الملاهي" وغيرها، وكانت ركنًا رئيسيًا كذلك في الأفلام التي أخرجها زوجها الممثل حسن يوسف، ومن بينها: "الجبان والحب، القطط السمان، اثنين على الطريق" وغيرها.

وقررت شمس البارودي في منتصف الثمانينيات اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب بعد الرحلة التي قامت بها مع والدها لأداء مناسك العمرة، كما تبرأت من جميع الأعمال التي شاركت فيها.