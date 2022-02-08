فن ومشاهير

بيومي فؤاد يروج لمسرحية "أحفاد ريا وسكينة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان بيومي فؤاد لمسرحية "أحفاد ريا وسكينة"، المقرر عرضها يوم 9 فبراير إلى 12 من نفس الشهر، على مسرح بكر الشدي، في موسم الرياض.

ونشر بيومي فؤاد بوستر المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله، مسرحية أحفاد ريا وسكينة، إبتداء من يوم 9 فبراير إلى 12 فبراير على مسرح بكر الشدي بموسم الرياض".

ويستمر عرض المسرحية بموسم الرياض لمدة 4 أيام، إذ يبدأ عرضها يوم 9 فبراير وتستمر حتى 12 فبراير.

مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" بطولة: ياسمين رئيس، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أوس أوس، لبنى ونس، أحمد كشك، علاء زينهم، ومن تأليف مصطفى حسن وأحمد شاكر، وإخراج سامح بسيوني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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