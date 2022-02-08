بيومي فؤاد يروج لمسرحية "أحفاد ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان بيومي فؤاد لمسرحية "أحفاد ريا وسكينة"، المقرر عرضها يوم 9 فبراير إلى 12 من نفس الشهر، على مسرح بكر الشدي، في موسم الرياض.

ونشر بيومي فؤاد بوستر المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله، مسرحية أحفاد ريا وسكينة، إبتداء من يوم 9 فبراير إلى 12 فبراير على مسرح بكر الشدي بموسم الرياض".

ويستمر عرض المسرحية بموسم الرياض لمدة 4 أيام، إذ يبدأ عرضها يوم 9 فبراير وتستمر حتى 12 فبراير.

مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" بطولة: ياسمين رئيس، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أوس أوس، لبنى ونس، أحمد كشك، علاء زينهم، ومن تأليف مصطفى حسن وأحمد شاكر، وإخراج سامح بسيوني.