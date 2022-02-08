شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيله.. إبراهيم الشقنقيرى مخرج صنع لنفسه أسلوبًا خاصًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المخرج الراحل إبراهيم الشقنقيري يعد من أهم مخرجي التليفزيون المصري الذي قدم العديد من الأعمال الناجحة التي مازالت يعاد عرضها، فقد سبق هذا المخرج عصره بما قدمه وطرحه من قضايا وصنع لنفسه أسلوبًا خاصًا في كل أعماله التي يغلب عليها النقد الاجتماعي في الشكل الكوميدي الساخر، وخير دليل علي ذلك مسلسله الأخير "ساكن قصادي " الذي ظل يقدم من خلاله بمشاركة الكاتب يوسف عوف الكثير من القضايا والمشاكل والهموم الحياتية التي تواجه أسرتين بشكل كوميدي ساعده في توصيلها نجوم العمل سناء جميل وخيرية أحمد ومحمد رضا وعمر الحريري وميرنا المهندس ومحمد الشقنقيري .

إبراهيم الشقنقيري قدّم أكثر من 88 عملًا فنيًا، وحصل على جائزة مهرجان الإسكندرية الدولي للتليفزيون عن الفيلم التسجيلي "اللحظة الخالدة" الذي أخرجه في العام 1964، وجائزة الدراما عن فيلم "الكتاب ذو الغلاف الجميل" في العام التاليوهو من مواليد 10 أغسطس عام 1936، ورحل يوم 8 فبراير عام 2018 ، وهو بالمناسبة درس الإخراج خارج مصر في جامعة جنوب كاليفورنيا قسم السينما في العام 1960، وعمل مخرجًا بالتليفزيون الفرنسي ثم بالتليفزيون المصري.

أما مناصبه بماسبيرو فقد شغل منصب مدير القناة الثانية ثم مدير عام الإنتاج المرئي بشركة صوت القاهرة، ومنصب مدير استوديو 1 ثم تفرغ للعمل لصالح الشركات الخاصة.

حصل "الشقنقيري" خلال 7 سنوات فقط من عمله في الإخراج، على 3 جوائز سينمائية، كان آخرها جائزة الأفلام التسجيلية من مهرجان "لينبرج" في العام 1968، كما حصل على عدة جوائز عن فيلم "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة أحسن إخراج عن فيلم "استقالة عالمة ذرة".

وأخرج "الشقنقيري" العديد من الفنون التمثيلية التي تنوعت ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات وسهرات تليفزيونية، ومن أشهر أفلامه "محاكمة علي بابا"، "المنعطف"، "الوزير جاي"، "فوزية البرجوازية"، "استقالة عالمة ذرة"، "مايوه لبنت الأسطى محمود"، "الورطة"، "مهمة صحفية"، "عين الحياة"، "صاحب العمارة المجنون"، كما قدم سهرات تليفزيونية من بينها "جريمة في قصر العدالة" ومسرحية "فارس وبني خيبان".

كما قدم مجموعة مختلفة من المسلسلات الدرامية من بينها مسلسل "لسانك حصانك" الذي تدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، وتناول مشكلة تدني مستوى اللياقة والأدب في الحديث وتدعوا لإبراز قيمة ما تفعله الكلمة الطيبة، من ﺗﺄﻟﻴﻒ وقصة وسيناريو وحوار إبراهيم محمد علي.

وقدم مسلسل "سفير نوايا حسنة" من ﺗﺄﻟﻴﻒ مجدي الإبياري وبطولة عبدالله فرغلي، ومنال الفطاطري، وشيرين، وأميرة العايدي، إضافة إلى مسلسلات "حكايات البنات"، و"حاسبوا منه" و"الكلام المباح"، و"أين ذهب الحب".