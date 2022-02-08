شكرا لقرائتكم خبر عن غنت للحب وللأمومة ولمصر ولدبلة الخطوبة ..فى ذكرى ميلاد شادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما سئلت كوكب الشرق أم كلثوم عن المطربة المفضلة لديها والتي تمتعها في الغناء وتسعدها بما تغني قالت: شادية حبيبة قلبي، وللحق فإن الفنانة شادية كانت من أصدق الأصوات في التعبير عن الحالات الشعورية المختلفة فغنت للحب أكثر من أغنية منها "أحبك" و"قولي بحبك" و"الحب الحقيقي" و"يا سلام علي حبي وحبك" و"حبك جننا" و"علي عش الحب" وفي كل أغانيها عن الحب كانت تعبر عن كل حالاته المتعددة وتعيشنا معها تجربة حب درامية.

اليوم 8 فبراير هو عيد ميلاد الرائعة شادية فهي من مواليد عام 1931 ورحلت في 28 نوفمبر عام 2017، وتعد من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما، كما اُختيرت 6 من أفلامها في قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية.

شادية غنت لكل شيء ومن أجمل الأغاني عن مصر أغنيتها الجميلة "يا حبيبتي يا مصر" التي ما زالت الأغنية الرسمية لكل حدث وطني مصري، كما غنت للخطوبة وأغنيتها "يا دبلة الخطوبة" تعد الأغنية الرسمية والأشهر لأي مناسبة خطوبة في الوطن العربي كله.

كما غنت للأم وغنت لغلاوة الأبناء أغنيتها الشهيرة "سيد الحبايب يا ضنايا أنت.. يا كل أملي ومنايا أنت"، كما غنت الأغاني الخفيفة اللذيذة التي كانت سابقة لعصرها مثل "سوق علي مهلك سوق"، "شبكنا ستايره حرير"، "القلب معاك" و"خمسة في ستة"، وغيرها غيرها من الأغاني.