شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف بين "راجعين ياهوا" لـ خالد النبوى و"منعطف خطر" مع باسل خياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة سلمى أبو ضيف فى أكثر من عمل خلال الفترة الحالية، حيث تشارك فى بطولة مسلسل "راجعين ياهوا"، من بطولة خالد النبوى و"منعطف خطر"، مع باسل خياط، وجاء انضمامها للعمل الأول بعد اعتذار الفنانة هدى المفتى.

ويشارك في بطولة مسلسل "راجعين ياهوا" بجانب النجم خالد النبوى عدد كبير من الفناني منهم نور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير، وإسلام إبراهيم وإسلام جمال وطارق عبد العزيز وطه الدسوقي وتميم عبده وصفاء الطوخى، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

أما مسلسل "منعطف خطر" فهو من بطولة باسل خياط محمد علاء وسمر مرسى، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور، آدم الشرقاوى، سلمى أبو ضيف، أحمد صيام وعدد آخر منن الفنانين حيث يعتمد العمل على مشاركة عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف نظراً لطبيعة الأحداث، والعمل إخراج السدير مسعود نجل الفنان غسان مسعود، والعمل ينتمى لنوعية الـ15 حلقة ومقرر عرضه بعد شهر رمضان المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.