شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنانة شمس البارودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى إلى رحمة الله محمد تيسير جميل البارودى، شقيق الفنانة شمس البارودى ونسيب الفنان الكبير حسن يوسف.

وأعلنت شمس البارودى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وفاة شقيقها الوحيد، حيث كتبت: "البقاء لله إنا لله وإن إليه راجعون استرد الله وديعته توفى أخى محمد تيسير جميل البارودى".

وكانت البارودى قد نشرت عددا من المنشورات خلال الأيام الماضية تطلب خلالها الدعاء بشفائه، وهو الأخ الوحيد للفنانة المعتزلة بين 6 شقيقات.

وفى حوار سابق الخليج 365 مع شمس البارودى تحدثت عن عائلتها وطفولتها قائلة: «اسمى شمس الملوك جميل البارودى، وأنا الابنة الكبرى لأسرتى التى تتكون من 6 بنات وولد، وكان لى أخت غير شقيقة من أمى اسمها نيفان هى والدة الفنانة غادة عادل وتوفيت فى سن صغيرة، وأنتمى لعائلة البارودى السورية، ولنا بيت كبير فى سوريا، وينتهى نسبى إلى الإمام الحسين، ووالدتى مصرية من أصل تركى".

وتابعت: انتقل جدى لأبى إلى مصر، حيث التحق أبى بالجامعة، وعمل مديرًا لمصانع كافورى للغزل والنسيج، وولدت فى الوراق بالجيزة، ثم انتقلنا إلى فيلا بحديقة بالمعادى.