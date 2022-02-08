مسلسلات رمضان 2022.. أحمد داود: شخصيتي بـ"سوتس بالعربي" مستفزة لأي ممثل ومغرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أحمد داود عن بطولته لمسلسل "سوتس بالعربي"، والذي ينافس به في موسم رمضان 2022: "عجبي في المسلسل أنه بطولة رجلين، تعودنا أن المسلسلات رجل وست أو ست ورجل لكن هنا البطولة لاثنين من الرجال، حاجة غربية بالنسبة لي وأول مرة أعملها، وكمان دور مايك مستفز جدًا لأي ممثل".

وتابع داود في بيان صحفي عن قيامه بشخصية مايك روس ضمن أحداث المسلسل "أنا بعمل دور آدم منصور واللي بيميزه أنه عنده تناقضات كتير وفرص بتروح وتيجي يعني شخصية غنية جدًا ومتحمس لها ومغرية، استفزتني من أول ما قرأت الاسكريبت"، وتابع ضاحكًا "وإن شاء الله زين وآدم هيكونوا أقوى من هارفي ومايك".

وبعد ردود الأفعال التي حصدها مسلسل سوتس بالعربي بعد إطلاق البوسترات التشويقية، يقول داود "من أول ما الأفيش نزل والمقارنة حصلت، أصل سوتس الأصلي عنده فانز كتير أوى وعندهم غيرة، وليه أنتم هتعملوه كده، طب استنى وشوف مش يمكن تحبها، أدّي فرصة بس، وأتمنى أن احنا نوصل لـ فانز سوتس الأصلي بشكل يبسطهم وكمان الناس اللي مشافتش سوتس الأصلي يتبسطوا لإن المشروع معمول بشكل كويس أوي".

المسلسل بطولة آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، مأخوذ عن النسخة الأمريكية والتي تحمل نفس الاسم، وهو من تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج مريم أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني.

المسلسل تدور أحداثه حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.