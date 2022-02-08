أحدث ظهور لأيتن عامر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة أيتن عامر صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

وظهرت أتين في الصور بإطلالة أنيقة، من داخل سيارة، وعلقت "أنت تعيش مرة واحدة، إذا عشتها بشكل صحيح، مرة واحدة كافي".

ومن ناحية أخرى طرحت الفنانة أيتن عامر فيديو كليب "بناقص"، عبر موقع "يوتيوب".

وشاركت أيتن عامر في مسرحية "سلام مربع"، التي عُرضت على مسرح بكر الشدي في البوليفارد ضمن موسم الرياض، بداية من الأول من نوفمبر الماضي.

وتشارك أيتن في مسلسل "مكتوب عليا"، المقرر عرضه رمضان المُقبل، قصة وسيناريو وحوار الكاتب إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

ويشارك في مسلسل "مكتوب عليا" بجانب أكرم حسني وعمرو عبدالجليل ، نخبة من ‏النجوم، أبرزهم: هنادي مهنى، محمد طعيمة، أسامة عبدالله، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدا عن الغناء، كما يشارك أيضا في البطولة الفنانتين القديرتين حنان سليمان، وعزة ‏لبيب.‏