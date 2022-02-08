بعد صراع مع المرض.. وفاة الشقيقة الكبرى للفنانة فيفي عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

توفيت الشقيقة الكبرى للفنانة فيفي عبده، في الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء؛ بعد صراع مع المرض.

وحُجزت السيدة هدى شقيقة الفنانة فيفي عبده منذ عدة بأحد المستشفيات بعد تدهور حالتها الصحية، وتتواجد بجانبها حاليا النجمة فيفى عبده وعدد من أفراد الأسرة لإنهاء تصاريح الدفن وتحديد موعدا لتشييع الجثمان.

وتعد السيدة هدى هى الشقيقة الثانية التى تفقدها النجمة فيفى عبده بعدما فقدت شقيقتها الحاجة سعاد فى نوفمبر عام 2019.

وكانت أعلنت الصفحة الرسمية للفنانة فيفي عبده بموقع الفيديوهات والصور انستجرام بوفاة شقيقتها الحاجة هدى، وكتبت الصفحة: إنا لله وإن إليه راجعون توفت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده شقيقة الفنانة فيفي عبده برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".