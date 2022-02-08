شكرا لقرائتكم خبر عن عازفة الهارب منال محيى الدين تقدم حفلاً موسيقيًا بدار الأوبرا.. 22 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عازفة الهارب العالمية منال محيي الدين حفلاً موسيقيًا يوم 22 فبراير علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والذي يرأسها الدكتور مجدي صابر، وستقدم منال خلال الحفل عددًا كبيرًا من المؤلفات الموسيقية العربية والعالمية مثل "حلوة يا بلدى، دعاء، نسم علينا الهوى، كلمات، رقصة عزيزة، تانجو، يمامة بيضا، وبعضا من موسيقى بليغ حمدى، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا.

يذكر أن منال محيي الدين من عائلة فنية، تم تعيينها في عام 1987، كمساعد تدريس في الأكاديمية، ومن خلال لعبها استطاع لفت انتباه الناس إليها وبناء قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي، وكما مثلت منال مصر في العديد من المهرجانات، وأبرزها افتتاح الجناح المصري الجديد في متحف اللوفر بباريس عام 1997.

قدمت عازفة القيتار المشهورة منال الكثير من المعزوفات الفنية الرائعة، حيث أن الكثير من هذه المعزوفات نالت إعجاب العديد من الناس المحبين للموسيقى، وتعتبر منال من الشخصيات البارزة في المجتمع، كما أنه تم تعيينها معيدة بالأكاديمية، فاستطاعت أن تُكون قاعدة أكاديمية كبيرة في العالم العربي.

وكما شغلت منال بعض الأعمال حيث قامت بافتتاح جناح مصري جديد لها في متحف اللوفر، وكان ذلك في عام 1997م، وكما أنها مثلت العديد من المهرجانات الدولية والمحلية المتنوعة عبر الكثير من الدول العربية والعالمية، وهي تُسمى عازفة الهارب، حيث أنها قامت بعرض أول معزوفة لها وهي الهارب أمام الفنان عبد السلام، وبعد سماعه لها رشحها لفيلم، كما أنها كانت طيفة لمنى الشاذلي في برنامجها الخاص.