شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير الجزء السادس من فيلم الرعب Scream الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيبدأ إنتاج الجزء السادس من سلسلة أفلام الرعب Scream، خلال الصيف المقبل، وذلك بعد النجاح الذى حققه الجزء الخامس من العمل الذى وصل دور العرض في 20 يناير الماضى، بدور العرض المختلفة حول العالم.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، لم تكشف شركة Paramount Pictures أي معلومات حول الجزء الجديد بالرغم من الإنتهاء من كتابة العمل، من قبل المؤلفين جيمس فاندربيلت وجاي بوسيك.

فيلم "Scream 5" هو فيلم أمريكي من إخراج مات بيتينيلي أولبين وتايلر جيليت، هو الجزء الخامس في سلسلة أفلام Scream، وهو تكملة مباشرة لفيلم "Scream 4" الذي صدر عام 2011، والأول في السلسلة الذي لم يخرجه ويس كرافن، الذي توفي في عام 2015، ويضم الفيلم بعض النجوم من الأجزاء السابقة، منهم الممثلة الكندية نيف كامبل في دور سيدني بريسكوت، والممثلة الأمريكية كورتيني كوكس في دور جيل ويذرز، والممثل الأمريكي ديفيد أركيت في دور رجل القانون ديوي رايلي، ومارلي شيلتن في دور جودي هيكس.

والفيلم تتشابه فيه الشخصيات بين الشخصيات الجديدة والقديمة من الأجزاء السابقة، كما يؤكد وجود أحداث مثيرة في تفاصيل قصة الفيلم، وكان صناع الفيلم قد صرحوا قبل ذلك أن الجمهور يجب أن يكون مستعدا لجميع أنواع المفاجآت، حيث يأخذ قاتل آخر قناع Ghostface ويبدأ موجة قتل جديدة، العمل من إنتاج Paramount Pictures.

كما حصل فيلم Scream على تقييم وصل إلى 77% من قبل 239 ناقدًا عالميًا، و83% من قبل أكثر من 2500 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرحه يوم 14 يناير الجارى بـ دور العرض المختلفة حول العالم، ووصل دور العرض المصرية يوم 20 يناير الماضى.