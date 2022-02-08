شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Water Gate Bridge يحقق 105 ملايبن دولار في شباك تذاكر الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفيلم الصيني، Water Gate Bridge، إيرادات وصلت إلى 105 ملايين دولار أمريكي وذلك بفضل كبير من شباك تذاكر الصين الذي يشكل قوة ضاربة للإيرادات، حيث أصبح شباك تذاكر الصين واحد من أهم المتحكمين في دخول الأفلام لقائمة الأعلى إيرادًا وذلك بسبب عدد دور العرض الكبيرة، هناك إضافة إلى شغف واقبال الجمهور الصيني وكثافته علي حضور الأفلام في دور العرض السينمائي، ليحتل بذلك المركز الثاني في قائمة الأعلى إيرادات خلال 2022.

الفيلم من إخراج تسوي هارك و من تأليف هوانج جيان شين وبطولة جاكسون يي و مايكل كولتيس ويعتبر جزء مكمل لفيلم The Battle at Lake Changjin وهي المعركة التي حملت نفس الاسم خلال الحرب الكورية.

وفي سياق متصل استطاع فيلم ديزني الموسيقي العائلي "Encanto" أن يحقق إيرادات وصلت إلى 3.22 مليون دولار في الصين.

في حين زادت إيرادات فليم الأنيمشن Encanto بنحو 5 ملايين دولار خلال الأسبوع الجارى، وذلك بعدما وصلت الإيرادات إلى 206 ملايين و101 آلاف دولار بشباك التذاكر العالمى، وذلك منذ طرحه يوم 24 نوفمبر من العام الماضى 2021 بدور العرض المختلفة حول العالم، وهو من إنتاج شركة ديزنى.

وانقسمت الإيرادات بين 91 مليونًا و701 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و114 مليونا و400 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Encanto يدور حول فتاة كولومبية شابة، تواجه الإحباط لكونها العضو الوحيد في عائلتها التي لم تحصل على قوى سحرية.

ويقوم ببطولة فيلم Encanto صوتيًا كل من ديان جيريرو، ستيفاني بياتريز، جون ليجويزامو، ويلمر فالديراما، إنجى سيبيدا، سعيد رينزي، كارولينا جيتان، جيسيكا دارو، اداس، رافي كابوت كونيرز، ماورو كاستيلو، ماريا سيسيليا بوتيرو.