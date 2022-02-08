مايا دياب: “عبالي انغرم بحدا سبسيال”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 فبراير 2022 12:50 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب مقطع فيديو طريف اجابت فيه عن تجاربها مع الحب بمناسبة عيد الحب الفالانتاين الذي يصادف بعد ايام قليلة.

وتحدثت مايا دياب، خلال الفيديو، عن اول مرة اعترف فيها احدهم بحبه لها حيث قالت “كنت كثير صغيرة وكثير استحيت وخفت”.

وفي اخر الفيديو اعترفت مايا دياب برغبتها في خوض تجربة الحب مرة جديدة قائلة “عبالي انغرم بحدا بيستاهل حبي الكبير الجريء السبسيال” وختمت كلامها بالقول “مسيو سبسيال وينك”.