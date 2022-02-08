تكريم خاص للملكة اليزابيث المتربعة على العرش منذ 70 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت نيران مدفع تحت أنظار الجمهور في لندن الاثنين تكريما للملكة إليزابيث الثانية المتربعة على العرش البريطاني منذ 70 عاما.

وظهر الاثنين، أطلق جنود من الفرقة الملكية لخيالة المدفعية التي أسسها والد الملكة الملك جورج السادس، 41 طلقة في غرين بارك في وسط العاصمة.

وبعد ساعة، أطلقت 62 طلقة مدفعية من برج لندن حيث يتم الاحتفاظ بجواهر التاج البريطاني بعناية شديدة.

وعادة ما تطلق 21 طلقة مدفعية أثناء التحيات الملكية أو الوطنية، وترفع إلى 41 إذا كانت ستطلق من متنزه أو دارة ملكية وتضاف إليها 21 طلقة إذا كانت ستطلق من نصب تذكاري في لندن.

ونظّم هذا الحدث في اليوم التالي لاحتفال الملكة إليزابيث الثانية بالذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا التي أصبحت الأحد أول ملكة بريطانية تصل إلى 70 عاما من الحكم.

وفي رسالة صدرت لمناسبة يوبيلها البلاتيني، جددت الملكة البالغة 95 عاما الأحد التزامها خدمة البريطانيين.

كما عبّرت “أملها الصادق” في أن تحمل كاميلا صفة الملكة زوجة الملك (كوين كونسورت) عندما يرث ابنها تشارلز العرش بعد وفاتها.

وتحتفل الملكة بيوم السادس من فبراير بمرارة في قصر ساندرينغهام، لأن هذا التاريخ يرمز الى اعتلائها العرش في 1952 حين كانت في سن 25 عاما، لكنه أيضا يوم وفاة والدها الملك جورج السادس بسرطان في الرئة عن 56 عاما.

وأعلن أربعة أيام من الاحتفالات ينتظرها البريطانيون بفارغ الصبر في كل انحاء البلاد مطلع يونيو للاحتفال بيوبيلها البلاتيني.