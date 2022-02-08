“راتزي” تطلق جائزة “أسوأ أداء لبروس ويليس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تضم قائمة الأعمال المرشحة لجوائز “راتزي”، النسخة الساخرة للأوسكار، والتي تُمنح لأسوأ إنتاجات العام، ما لا يقل عن ثمانية أفلام من بطولة بروس ويليس، ليستحدث القائمون على هذه الجوائز فئة خاصة لـ”أسوأ أداء لبروس ويليس”.

ويؤدي نجم أفلام “داي هارد” أدواراً متنوعة، بينها قائد شرطة يائس وشرطي سابق وجنرال متقاعد وعنصر سابق في وكالة الاستخبارات المركزية.

ولم تتجاوز الآراء الإيجابية في هذه الأفلام على موقع “روتن تومايتوز” أكثر من 20%، بينما حققت 3 أفلام نتيجة 0% من الآراء الإيجابية.

وتُعلَن أسماء الفائزين بهذه الجوائز في 26 مارس عشية حفلة الأوسكار.