“الاختيار”.. سر نجاح جينيفر لورانس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد النقاد أن قدرة الممثلة الأميركية جينيفر لورانس على اختيار الدور المناسب في الوقت المناسب، لعب دوراً كبيراً في نجاح حياتها المهنية، وجعلها قادرة على الحفاظ على رونقها الفني.

وقامت النجمة، البالغة من العمر 31 عاماً، بأدوار مهمة مع شركة مارفل، وتمكنت من تحقيق الشهرة والمجد، حتى بلغ صافي ثروتها 160 مليون دولار، إلا أن ذلك لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتيجة العمل الدؤوب، بعد أن خرجت من بداية متواضعة.

وحصلت الممثلة الشابة على عشرة ملايين دولار في الجزء الثاني من فيلم “ألعاب الجوع”، وما يصل إلى أربعين مليون دولار في الجزء الرابع منه، وفي العام 2016، بلغ أجرها عشرين مليون دولار من فيلم “الركاب”، بزيادة ثمانية ملايين دولار عن شريكها في البطولة النجم كريس برات.

وذكر موقع “The Things” أنها في 2018، حصلت على 15 مليون دولار عن فيلم “ريد سبارو”، في حين حصلت على خمسة وعشرين مليون دولار في دورها بأحدث أفلامها “لا تنظروا إلى الأعلى”، وهو أجر أقل بكثير من النجوم الرجال في الفيلم.

وأشاد النقاد بأدائها في دورها بفيلم “شتاء بارد” عام 2010، والذي جعلها تترشح لجائزة أوسكار كأحسن ممثلة، وحصلت عنه على عشرة آلاف دولار وهو أقل بكثير مما تجنيه حالياً، إلا أن الفيلم غير حياتها وأصبح الجمهور يرى إمكانياتها المذهلة في التمثيل، وأصبحت تشارك في أعمال مهمة.