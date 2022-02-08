إياد نصار.. ماذا قال عن فيلم “11.11”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الممثل إياد نصار عن أن فيلمه “11.11”، الذي انطلق عرضه في الصالات السينمائية هو تجربة جديدة ومختلفة وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيس بالفيلم في الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديداً تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، وتتورط الشخصية التي يقدمها في الفيلم، وهي لـ “محام شهير” في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه من دون قصد منه.

ويمتلئ العمل بالكثير من أحداث الغموض والإثارة، حيث يفقد ابنه في العمل، وتتوالى الأحداث. الفيلم تأليف ياسر عبد الباسط ويشارك في بطولته غادة عادل، ومحمد الشرنوبي، وهند عبدالحليم، وعمر الشناوي، وانجي المقدم، وإخراج كريم أبوزيد.

وقال إياد: إنه مشغول حالياً بتصوير المشاهد الأخيرة من مسلسله “قانون العمل”، الذي يضم العديد من الفنانين منهم: ريهام عبدالغفور، وثراء جبيل، وإسلام إبراهيم، ورشة كتابة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف، ويجسد من خلاله دور طبيب، ولكنه في الحقيقة ممارس للمهنة فقط دون شهادة من كلية الطب، وذلك بسبب أن أحد أفراد عائلته طبيب معروف وأراد أن يصبح مثله ويناقش ضمن أحداثه حقوق العمال.

وأشار إلى أن فيلم “الكاهن” الذي يعرض له حالياً بدور السينما، يناقش نظرية المؤامرة، حيث تحرك مجموعة سرية العالم، وأن ما أغراه للمشاركة فيه أن فكرة العمل جديدة من نوعها ولم تناقش في السينما من قبل. وأضاف: التجربة بها تشويق وإثارة وألغاز كثيرة، حيث أجسد خلال أحداث العمل شخصية إنسان لديه أزمة، لكنها لا تصل إلى حد الاضطراب النفسي، ويشارك في بطولته حسين فهمي، ومحمود حميدة، وفتحي عبد الوهاب، وجمال سليمان، ودرة، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

وعبّر إياد عن سعادته ببطولة فيلم “الباب الأخضر” للمخرج رؤوف عبد العزيز من كتابة الراحل أسامة أنور عكاشة، حيث ينتمي العمل إلى البطولة الجماعية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي في بداية الألفية الثالثة، حول تخلي البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.