حمادة هلال في “عالم دبليو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضم حمادة هلال إلى أبطال مسلسل الكرتون “عالم دبليو” المكون من عدة مواسم، منفصلة متصلة، كل جزء منها يحتوي على 5 أو 6 حلقات والحلقة مدتها من 40 إلى 55 دقيقة، وتدور أحداثه حول سلسلة من شخصيات خارقة كرتونية، من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية بعد انتهاء التصوير.

وقال هلال: العمل يصنف ضمن المسلسلات التي تتناول عالم الأبطال الخارقين، ويتم تنفيذه بأسلوب وتقنيات جديدة، ويشارك في البطولة محمد الشرنوبي، وشريف رمزي، ومحمد لطفي، وراندا عبد السلام، ومحمد مكاوي، وداليا شوقي، وجوليا شواشي، ومن السعودية قصي خضر، ومن العراق مصعب العراقي، وسيف حليم، ومن تأليف كريم أسامة وإخراج ياسين حسن.

وأضاف: بدأنا قبل أيام تصوير المشاهد الأولى في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، ويشارك في بطولته هبة مجدي التي تقدم دور البطولة النسائية، الفنانة ولاء الشريف التي تقدم أحد الأدوار الرئيسية الجديدة خلال الأحداث، والفنان كمال أبو رية والفنان أحمد فؤاد سليم، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب بجانب أبطال الجزء الأول الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

والمسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج وتدور أحداثه حول صابر الذي يتبناه أمام مسجد، وعندما يكبر يقع في غرام فتاة ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعض أصحاب النفوذ في تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح.