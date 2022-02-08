مايا دياب والحب: “ليلية”.. وتعترف: “عبالي إنغرم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة اللبنانية مايا دياب عن بدء العد التنازلي لطرح أغنيتها الجديدة باللهجة اللبنانية بعنوان “ليلية” والمقرر صدورها في الأيام المقبلة بمناسبة عيد الحب.

أطلّت مايا دياب بفيديو تشويقي عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، كشفت من خلاله أنها شخصية رومانسية، وبالنسبة إليها “الحب” هو الأهم في الحياة.

كما كشفت مايا أن أوّل مرّة اعترف لها شاب بحبّه كانت في المدرسة، وأشارت إلى أن أجمل لحظة حب بالنسبة لها كانت لحظة ولادة ابنتها الوحيدة، مؤكدةً أن “كاي” هي الشخص الوحيد الذي تقول له “بحبك تتخلص الدني”.

وأيضًا قالت مايا دياب أنها من الأشخاص الذي يضحون من أجل الحب وعبّرت في ختام حديثها عن رغبتها في الوقوع بالغرام قائلةً: “عبالي انغرم”.

يذكر أن أغنية مايا دياب المنتظرة “ليلية” هي من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة. وصوّرتها مايا مؤخرًا مع المخرج رجا نعمة في لبنان.

وكانت مايا قد طرحت منذ شهر تقريبًا أغنية “أكتر شويّة” باللهجة المصرية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع هادي شرارة والكليب حمل توقيع جاد شويري وحقق أكثر من مليون مشاهدة على “يوتيوب”.