شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب "Scream 5" يتصدر قائمة الأعلى إيرادًا بأول شهرين فى السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم الرعب "Scream 5" أن يحتل قائمة الأعلى إيرادًا فى شباك التذاكر حول العالم خلال 2022، حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى 120 مليونًا و340 آلف دولار، وذلك منذ طرحه فى 12 يناير الماضى، والفيلم تتشابه فيه الشخصيات بين الشخصيات الجديدة والقديمة من الأجزاء السابقة، كما يؤكد وجود أحداث مثيرة في تفاصيل قصة الفيلم، وكان صناع الفيلم قد صرحوا قبل ذلك أن الجمهور يجب أن يكون مستعدا لجميع أنواع المفاجآت، حيث يأخذ قاتل آخر قناع Ghostface ويبدأ موجة قتل جديدة.

فيلم "Scream 5" فيلم أمريكى من إخراج مات بيتينيلى أولبين وتايلر جيليت، هو الجزء الخامس فى سلسلة أفلام Scream، وهو تكملة مباشرة لفيلم "Scream 4" الذى صدر عام 2011، والأول فى السلسلة الذي لم يخرجه ويس كرافن، الذى توفى فى عام 2015، ويضم الفيلم بعض النجوم من الأجزاء السابقة، منهم الممثلة الكندية نيف كامبل في دور سيدني بريسكوت، والممثلة الأمريكية كورتيني كوكس في دور جيل ويذرز، والممثل الأمريكي ديفيد أركيت في دور رجل القانون ديوي رايلي، ومارلي شيلتن في دور جودي هيكس.

وحصل فيلم Scream على تقييم وصل إلى 77% من قبل 239 ناقدًا عالميًا، و83% من قبل أكثر من 2500 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرحه بـ دور العرض المختلفة حول العالم، ووصل دور العرض المصرية يوم 20 يناير الماضي.