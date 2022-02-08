شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة أديب ابنة محمود حميدة في مسلسل "نقل عام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة الصاعدة أميرة أديب ثانى خطواتها الفنية بانطلاقة مبشرة وواعدة لممثلة موهوبة باشتراكها في مسلسل "نقل عام" كابنة للنجم محمود حميدة في المسلسل، وذلك بعد انتهائها من دراستها للتمثيل والإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد شاركت أميرة أديب ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب في أول أدوارها الفنية في مسلسل "ولاد ناس" الذي عرض في شهر رمضان الماضي في شخصية طالبة متمردة وابنة عائلة ارستقراطية تتحدث عدة لغات وتعيش في رفاهية.

وقد تم اختيار أميرة أديب لمسلسل "نقل عام"، بعد أن أشاد بها الجمهور في أول أدوارها لتؤدي دورا مختلف تماما عن اول أدوراها، فهي تمثل في مسلسل "نقل عام" ابنة سائق نقل عام في أسرة متوسطة الحال وطباعها هادئة لا تثير المشاكل وتعاني من مرض صدري.

مسلسل "نقل عام" بطولة كل من: محمود حميدة وسميحة ايوب وسوسن بدر ودينا ونور النبوي وسولا واميرة اديب وعدد كبير من النجوم والمسلسل من تأليف السيناريست وليد خيري وإخراج عادل أديب ويعرض حاليا على قناة أون تي في.



