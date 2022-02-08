شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: موتنا نفسنا لآخر دقيقة وفخور بوجودي في الجيل ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب النجم محمود تريزيجية، نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، بعد الأداء المشرف الذى ظهر به المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي حصد فيها المركز الثاني بعد الهزيمة في المباراة البطولية أمام منتخب السنغال.

وجاء البوست كما يلي: "الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، موتنا نفسنا لآخر دقيقة عشان نكسب البطولة بس الحمد لله مفيش نصيب، فخور بوجودي في الجيل ده وبروح الفريق رجالة والله وشكراً على تشجعيكم ودعمكم وان شاء الله البطولة السنة الجاية تبقي من نصيبنا وربنا يقدرنا اننا نفرحكم ونوصل كاس العالم ان شاء الله".



بوست تريزيجية

وتواجد الثلاثي الدولي المصري محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (ارسنال)، محمد عبد المنعم (الأهلي) ضمن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونجح محمد أبو جبل في اكتساب احترام الكرة الافريقية والجماهير خاصة بعد تألقه اللافت وتصديه لثماني ضربات جزاء مع منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، محمد عبد المنعم (الأهلي)، إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن)، ساليو سيس (نانس).

خط الوسط: محمد النني (أرسنال)، نامباليس ميندي (ليستر سيتي)، (ابراهيما توريه).

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، فينسنت أبو بكر (النصر)، محمد صلاح (ليفربول).

فيما يتواجد الثنائي المصري أحمد أبو الفتوح، ومحمود حمدي الونش لاعبا الزمالك في التشكيل الاحتياطي للبطولة القارية.