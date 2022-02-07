محمد عساف يرزق بطفله الاول ويطلق عليه اسم ريان

كتب امير فتحي في الاثنين 7 فبراير 2022 11:57 مساءً - كشف الفنان الفلسطينين محمد عساف عن وضع زوجته لطفله الاول والذي اطلق عليه اسم ريان وذلك عبر تغريدة كتبها على حسابه على تويتر.

وقال محمد عساف في تغريدته: “الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركً علي ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي علي خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته (ريان ) أسال الله ان ينفعنا به ويجعله من البارين”.

يُشار إلى نجم “آراب أيدول” فاجأ الجميع بإعلان زواجه في شهر آب (أغسطس) 2020. وتبين أن العروس هي ريم عودة، وعُلم أنه نقل مكان إقامته إلى دبي حيث يمكنه متابعة أعماله الفنية.