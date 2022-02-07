أمل بوشوشة حديث البلد.. هذا الأسبوع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطلّ النجمة الجزائرية أمل بوشوشة على الجمهور في حلقة مميّزة واستثنائية من برنامج “حديث البلد” مع الإعلامية منى أبو حمزة على شاشة MTV يوم السبت المقبل في 12 فبراير.

وتأتي إطلالة أمل بوشوشة بعد النجاح الكبير الذي حققته في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل “على صفيح ساخن”، الذي حصدت عن دورها فيه جائزة “أفضل ممثلة في مسلسل سوري” وذلك وفق تصويت الجمهور في إستفتاء برنامج “إي تي بالعربي”

وحقّق العمل الدرامي المشّوق نجاحاً جماهيرياً واسعاً في العالم العربي، إلى جانب إشادة عدد كبير من أهل الدراما السورية به.

مسلسل “على صفيح ساخن” من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف سبيعي، ومن بطولة أمل بوشوشة وباسم ياخور وسلوم حداد وميلاد يوسف وعبدالمنعم عمايري ونظلي الرواس وسمر سامي ويامن الحجلي ويزن خليل وتسنيم باشا ووائل زيدان وعلياء سعيد وسارة الطويل وسليم صبري وعبدالفتاح مزين وبلال مارتيني وشادي الصفدي وسواهم.